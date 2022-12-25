В Петербурге задержали грабителей, избивших курьера на КАД

В Петербурге задержали грабителей, избивших курьера на КАД
Фото: Pxhere

В ночь на пятницу, 23 декабря, в полицию Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратился 26-летний курьер из службы доставки. Его «подрезали» на КАД, избили и под угрозой ножа отобрали деньги и вещи.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел около 01:30, на пересечении проспекта Мечникова и Пискаревского проспекта.

Водители трех автомобилей, с одним из которых у потерпевшего возник словесный конфликт, избили его и, угрожая ножом, забрали 3 мобильных телефона, автомобильные шторки и наручные часы, после чего с места происшествия скрылись.

В период с 23 по 24 декабря все трое были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге водитель каршеринга ездил с телом сбитого пешехода на крыше машины. В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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