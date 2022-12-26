Куда бюджетно уехать из Петербурга на праздники – гид «Газеты.СПб»

Неделя до новогодних праздников должна заставить петербуржцев задуматься о приключениях и поездках в длинные выходные. Правда, вариантов у колеблющихся туристов все меньше, гостиницы в некоторых городах России забронированы, а посуточная аренда жилья отнимет почти половину месячной зарплаты (82 тыс. рублей по данным Петростата). «Газета.СПб» решила помочь читателям и собрать варианты отдыха, от которых финансы серьезно не пострадают.

Для экономии на логистике, петербуржцы могут присмотреться к Карелии. К примеру, до Сортавалы можно добраться за 1000 с небольшим рублей. До Петрозаводска из Северной столицы курсируют автобусы, «Ласточки» и поезда. Билет в обе стороны выйдет максимум в 5000 рублей. Но суммарно подобные путешествия вылетят в весовые суммы.

Правда, в этом случае самые большие траты придутся на домики, ведь едут в регион обычно за природой. Самый дешевый дом отдыха, который «Газете.СПб» удалось найти в аренду обойдется на четыре дня в 10 тыс. рублей. Более люксовые варианты расположены недалеко от Петрозаводска – их цена от 80 тыс. рублей.

Если подобные траты не по карману, то рассмотреть можно Псковскую или Новгородскую область. До Пскова, к примеру, ходят автобусы за 800 рублей, и «Ласточки» за 1200. Правда, стоит учитывать, что свободных гостиниц в городе, по данным сервисов бронирований – нет. Остается вариант хостела или апартаментов. В случае первого варианта можно уложиться в 2800 рублей за человека за 4 дня, второй «съест» из бюджета путешествия около 20 тыс. рублей, в зависимости от запросов к квартире.

В Великий Новгород также добираемся на «Ласточке» за 4 часа. По ценам на квартиры ситуация аналогичная псковской. А вот хостелы и мини-гостиницы почти в 2 раза дороже – за одного человека придется потратить почти 6000 рублей. Зато, из хороших новостей, значимые достопримечательности, вроде местного кремля бесплатны.

Если все же хочется «сбежать» из города подальше. То, согласно сервисам покупки авиабилетов для организации бюджетного путешествия стоит рассмотреть Москву, Архангельск, Мурманск, Екатеринбург и Калининград. Перелеты в эти города – дешевле всего.

Что смотреть в столице России, кажется, вопросов не вызывает. Поэтому начнем с программы в Мурманске. Там путешественникам местные рекомендуют отправиться в деревню Териберка к берегу Ледовитого океана. Управиться с главной достопримечательностью можно «вложив» 5000 рублей на человека, включая экскурсию и трансфер. По дороге обратно можно попытаться поймать и северное сияние. В самом городе смотрим на атомный ледокол «Ленин» и Океанариум. В целом можно уложиться в сумму 25 тыс. рублей для условии жизни в хостеле.

В Калининграде первым делом можно отправиться в кирху Святого Семейства, недалеко от нее посещаем Рыбную деревню и ищем сохранившиеся части немецких крепостей, которые разбросаны по всему центру города. А после можно ехать за город, к примеру, в Светлогорск, сохранившим атмосферу немецкого курорта. Причем билет на электричку обойдется меньше, чем в 100 рублей. Итого, с учетом перелета и самого дешевого жилья потратить можно около 20 тыс. рублей.

Самыми выгодными датами для перелета в Екатеринбург, сервисы бронирований видят 2 и 5 января. Тогда заплатить придется 6,7 тыс. рублей, плюс в 5 тыс. рублей за четыре дня обойдется аренда апартаментов (хостелы по стечению обстоятельств, на 2 тыс. дороже). В городе можно запланировать посещение «Ельцин Центра», местных музеев и круши небоскреба «Высоцкий». В целом развлечения съедят еще пару тысяч. Итоговый чек путешествия можно уложить в рамки 15 тыс. рублей.