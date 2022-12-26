В Петербурге выставили на торги имущественный комплекс за 300 миллионов

В Петербурге на продажу выставили производственно-имущественный комплекс, расположенный в промышленной зоне «Предпортовая». Начальная стоимость на торгах — 300 миллионов рублей. Информация об этом содержится на площадке «Российский аукционный дом».

Выставленный комплекс состоит из земельных участков 4,6 гектара и 0,29 гектара. На них находятся здания, в том числе и объекты незавершенного строительства. Согласно разрешительной документации, на этих участках можно размещать либо складские помещения, либо объекты транспорта.

В то же время уточняется, что часть земельных участков, как и помещений сданы в краткосрочную аренду. Кроме этого, один участок в санитарно-защитную зону СТО.

Заявки на участие в торгах принимаются до 31 января, сами торги запланированы на 3 февраля.