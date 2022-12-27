Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом

По данным федерального Роспотребнадзора, в России заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в РФ на 7% и составила 1,7 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель ведомства Анна Попова уточнила, что несмотря на снижение, важно продолжать держать ситуацию на контроле. В частности, необходимо продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии в лидерах РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.

В то же время ситуация с коронавирусом в стране остается стабильной, говорят в Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости также снизился на 7% по сравнению с предыдущей неделей.

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 26 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 851 случай заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 188 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 1164 человека. Умерли от заболевания 15 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 824 738 случаев заражения коронавирусной инфекцией.