На аэродроме Левашово приземлился первый самолет

Аэропорт Левашово, расположенный в Санкт-Петербурге, открылся после реконструкционных работ. Первый самолет приземлился там во вторник, 27 декабря, и был встречен флагами и гимном.

Первым самолетом, который совершил посадку на полосе в Левашово, оказался Ан-72. Несколько объектов рассчитывают достроить к лету следующего года.

«Финансирование проекта осуществляется полностью за счет средств ПАО “Газпром”. Общий объем инвестиций по концессионному соглашению составит более 10 млрд рублей», – сообщили на официальном сайте Министерства обороны РФ.

Следует также отметить, что пропускной способность воздушной гавани оценивается в 250 пассажиров каждый час.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что участники телеком-отрасли и Правительство Санкт-Петербурга подписали Меморандум о взаимопонимании в области развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.