Путин подписал закон о расширении социального обслуживания инвалидов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, по которому бесплатное социальное обслуживание начнут получать инвалиды боевых действий, а также инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Согласно тексту документа, опубликованного на портале правовой информации, бесплатное социальное обслуживание теперь будут получать инвалиды Великой Отечественной войны и ее участники, инвалиды боевых действий, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».

Кроме них в перечень внесли тех, кто работал работавших на объектах противовоздушной обороны (ПВО), занимался строительством оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других объектов.

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