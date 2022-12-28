Володин пообещал повышение МРОТ с 1 января

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что в новом году будет повышен прожиточный минимум и МРОТ.

«С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей», – процитировали его слова в официальном telegram-канале нижней палаты парламента.

Также отмечается, что, по словам Вячеслава Володина, все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены. Этому поспособствует создание Социального фонда: пособия будут назначаться автоматически или по заявлению.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в понедельник, 26 декабря, состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко заявил и президента Российской Федерации Владимира Путина.

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