В Петербурге состоялась встреча президентов России и Белоруссии

Вчера, 26 декабря, состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко заявил и президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам Лукашенко, политики обсудили многие вопросы, расставили точки над i. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы – мы с Вами за вечер многие точки расставили над i, продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Далее правительства обеих стран доработают их. Помимо этого, Лукашенко заявил, что его впечатлил Санкт-Петербург. По его словам, в городе совершенно не ощущается зима: «настолько вычищен, выдраен город, доведён до ума», сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с журналистами и ответил на ряд актуальных вопросов. В частности, одна из журналисток, присутствующих на мероприятии обратилась к президенту с просьбой подвести итоги года.