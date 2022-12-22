Путин подвел главные итоги уходящего 2022 года

Сегодня, 22 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с журналистами и ответил на ряд актуальных вопросов. В частности, одна из журналисток, присутствующих на мероприятии обратилась к президенту с просьбой подвести итоги года.
«Идеальных ситуаций никогда не бывает. Идеальные ситуации только в планах, на бумаге, всегда чего-то хочется большего. Но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно. У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», — приводятся на сайте Кремля слова президента.
Кроме этого, президент обратил внимание, что несмотря на предрекаемые другими разруха и катастрофа российской экономики не произошли. Он отметил, что Россия показывает показатели лучше, чем во многих странах «двадцатки».
Ранее сообщалось, что в России не будет происходить милитаризации страны и экономики, заявил глава государства Владимир Путин во время заседания Министерства обороны.
«Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики […] Хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул он во время своего выступления.