Путин подвел главные итоги уходящего 2022 года

Путин подвел главные итоги уходящего 2022 года
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Сегодня, 22 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с журналистами и ответил на ряд актуальных вопросов. В частности, одна из журналисток, присутствующих на мероприятии обратилась к президенту с просьбой подвести итоги года.

«Идеальных ситуаций никогда не бывает. Идеальные ситуации только в планах, на бумаге, всегда чего-то хочется большего. Но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно. У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», — приводятся на сайте Кремля слова президента.

Кроме этого, президент обратил внимание, что несмотря на предрекаемые другими разруха и катастрофа российской экономики не произошли. Он отметил, что Россия показывает показатели лучше, чем во многих странах «двадцатки».

Ранее сообщалось, что в России не будет происходить милитаризации страны и экономики, заявил глава государства Владимир Путин во время заседания Министерства обороны.

«Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики […] Хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул он во время своего выступления.

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