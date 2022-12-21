Путин: милитаризации экономики не будет

В России не будет происходить милитаризации страны и экономики, заявил глава государства Владимир Путин во время заседания Министерства обороны.

«Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики […] Хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул он во время своего выступления.

Согласно заявлениям Владимира Путина, в настоящий момент структура экономики и достигнутый уровень развития страны не требуют этого. Тем не менее, совершенствование вооруженных сил необходимо, добавил он.

«Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и решения задач, которые стоят в ходе специальной военной операции», – приводил слова президента РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что В России принято решение о продлении режима запрета полетов в аэропорты центра и юга страны. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.