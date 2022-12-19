В России вновь продлили запрет полетов в аэропорты центра и юга страны

В России принято решение о продлении режима запрета полетов в аэропорты центра и юга страны. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Как пояснили в ведомстве, запрет продлен до 27 декабря 2022 года. Ограничения коснулись все тех же 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Другие аэропорты страны работают в штатном режиме.

Авиакомпаниям предложили использовать альтернативные маршруты. Например, предлагается задействовать аэропорты Минеральных Вод, Сочи, Ставрополя, Москвы и Волгограда.

Ранее сообщалось, что правительство выделило ещё 6 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения в России. Средства выделят из резервного фонда кабмина. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре текущего года на эти цели было направлено порядка 15 миллиардов рублей. С учетом дополнительно выделенных средств, общий объем поддержки составит порядка 22 миллиардов. Средства пойдут на аэронавигационное обслуживание не менее 1 миллиона полётов.