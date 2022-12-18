На поддержку системы организации воздушного движения в России выделили дополнительные средства

Правительство выделило ещё 6 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения в России. Средства выделят из резервного фонда кабмина. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре текущего года на эти цели было направлено порядка 15 миллиардов рублей. С учетом дополнительно выделенных средств, общий объем поддержки составит порядка 22 миллиардов. Средства пойдут на аэронавигационное обслуживание не менее 1 миллиона полётов.

Правительство РФ приняло решение о продлении мер поддержки рынка труда до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о поддержке тех, кто находится под риском увольнения. Например, работодатель может получить поддержку от правительства в том случае, если он создает временные рабочие места для тех, под риском увольнения.