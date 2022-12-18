На поддержку системы организации воздушного движения в России выделили дополнительные средства

На поддержку системы организации воздушного движения в России выделили дополнительные средства
Фото: Baltphoto

Правительство выделило ещё 6 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения в России. Средства выделят из резервного фонда кабмина. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре текущего года на эти цели было направлено порядка 15 миллиардов рублей. С учетом дополнительно выделенных средств, общий объем поддержки составит порядка 22 миллиардов. Средства пойдут на аэронавигационное обслуживание не менее 1 миллиона полётов.

Правительство РФ приняло решение о продлении мер поддержки рынка труда до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о поддержке тех, кто находится под риском увольнения. Например, работодатель может получить поддержку от правительства в том случае, если он создает временные рабочие места для тех, под риском увольнения.

политика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Траты приезжающих в Петербург туристов значительно возросли
Эксперт рассказал, ​​​​​​​кому стоит опасаться слежки Smart TV
Петербургское МЧС предупредило горожан об ухудшении погоды
В Петербурге состоялось открытие фудмолла Vokzal 1853
Не спугнуть кролика: как отмечать Новый год
Из Петербурга отправились первые «Лыжные стрелы»
Похищенный в Петербурге мальчик встретился с мамой
Анастасия Волочкова раскрыла имя своего жениха