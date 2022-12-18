Правительство продлило меры поддержки рынка труда

Правительство РФ приняло решение о продлении мер поддержки рынка труда до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает пресс-служба ведомства.

Речь идет о поддержке тех, кто находится под риском увольнения. Например, работодатель может получить поддержку от правительства в том случае, если он создает временные рабочие места для тех, под риском увольнения. Также могут получить компенсацию организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства, а также в организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Правительство РФ покрывает расходы работодателя на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест. Предполагается, что в предстоящем году с помощью этой меры смогут трудоустроить порядка 176 тысяч человек. На эти цели в казне предусмотрено более 12,8 миллиарда рублей.