Выгодная сказка: сколько стоит костюм Деда Мороза и как он делает авиаперелет бесплатным

Средняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки в Петербурге за год выросла на 17% и составила 2216 руб. Это следует из результатов исследования TinkoffData. При этом по дороговизне аниматоров Петербург занимает третье место в России – больше за короткие поздравления для детей платят только москвичи и красноярцы. Газета.СПб знает, как сэкономить и сохранить при этом присутствие главного атрибута зимнего торжества. Однако, за костюмированную вечеринку все же придется заплатить.

Некоторые компании на сайтах бесплатных объявлений начали размещать предложения по аренде костюмов Дед Морозов и Снегурочек. Самые дорогие оцениваются в 3000 рублей в сутки. Причем прайс актуален только для 31 декабря. В остальные дни – в разы дешевле. Хотя таких объявлений довольно мало, в основном все укладываются в 1000 рублей.

Так, «Газета.СПб» обнаружила, что переодевание главы семейства в Дед Мороза обойдется в среднем 800 рублей. В эту стоимость входит мешок для подарков, халат, шапка и борода. В целом все, что нужно для перевоплощения. Некоторые арендодатели готовы в качестве презента и положить тестер грима, вероятно, чтобы дети точно не спутали сказочного персонажа с родственником.

Снегурочки, кстати, дешевле. Найти аренду на сутки в Новогоднюю ночь можно за 500 рублей. В этом случае в костюм входит праздничное платье, шапка и сапоги. Итого 1300 рублей и можно обрадовать своих чад присутствием сказочных персонажей за семейным застольем. Казалось бы экономия, по сравнению с заказом профессионального аниматора небольшая – чуть меньше 1000 рублей. Однако актеры, согласно анализу «Газеты.СПб» их социальных сетей, ограничиваются коротким визитом в 10 минут. За это время они обещают сказать поздравления для самых маленьких гостей праздника и раздать им подарки. Полноценная развлекательная программа как минимум на час обойдется в разы дороже.

Что интересно, некоторые компании, которые предлагают костюмы в аренду, указывают, что готовы расстаться с активом на несколько дней или даже до конца новогодних праздников. Дело в том, что некоторые авиакомпании с 31 декабря делают акцию – все пассажиры в костюмах Снегурочки или Деда Мороза смогут прокатиться бесплатно, правда при условии наличия свободных кресел. Привлечь клиентов, ищущих бесплатных путешествий и рассчитывают подобные арендодатели.

«Пока только один клиент забронировал костюм на 1 января ради бесплатного полета. Сейчас все же чаще звонят родители, 31 декабря все костюмы заняты. Есть возможность после 3 января арендовать после химчистки. Там цена будет ниже», — заявили «Газете.СПб» по одному из объявлений.

Собственники костюмов при этом отмечают, что более массовыми в этом году стали звонки с просьбой подобрать костюм ребенку. Похоже, что родители перестали вкладываться в платья и костюмы, из которых чадо быстро вырастает и которые становятся непригодными уже на следующий Новый год. Сделать из ребенка Снегурочку или Деда Мороза на сутки можно за 300-500 рублей.