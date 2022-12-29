Фонд капремонта продлил для петербуржцев программу реструктуризации долга

В Фонде капремонта Петербурга рассказали о продлении программы реструктуризации долга собственников. Она позволяет заключить с ФКР соглашение о погашении задолженности равными долями без процентов.

Для заключения соглашения реструктуризации собственнику помещения нужно обратиться в Фонд, где специалисты помогу определить период выплат и подписать все необходимые документы.

В Фонде капитального ремонта напомнили, что рассрочка беспроцентная, но по факту погашения будут начислены пени. При этом владельцы помещений обязаны оплачивать текущие начисления. После оформления рассрочки ФКР не будет подавать в суд на собственника.

Фон капремонта под руководством Дмитрия Шутова решил создать программу для помощи горожанам в оплате задолженностей после того, как общий долг перешел отметку в несколько миллиардов. Среди других – модернизация личного кабинета на сайте ФКР, рассылки долговых квитанций и досудебных претензий.

Предпринятые меры позволили к концу 2022 года уменьшить долг петербуржцев перед Фондом до 5,2 млрд рублей.

Предварительный годовой уровень собираемости взносов превышает 100%, что значительно больше, чем годом ранее. В 2021 году этот показатель составил 88%.

Проблема с оплатой при предыдущем руководстве ФКР возникла после переноса платежа из квитанции ВЦКП «Жилищник» в квитанции «Петроэлектросбыта». С того момента горожане перестали видеть свои долги, постепенно накапливая их.

Фонд капремонта в социальной сети «ВКонтакте» поблагодарил петербуржцев за своевременные платежи и терпение.