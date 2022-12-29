Медики рассказали, как надо выпивать на Новый год

В преддверии Нового года врачи разных специальностей обсудили правила, позволяющие уменьшить вред, наносимый алкоголем при его употреблении. При этом все медики сошлись на том, что спиртное, с точки зрения медицины, однозначно вредно.

«За 2021 год к нам с острыми отравлениями алкоголем поступило чуть больше 1400 пациентов. Из них погибло 24 человека», – рассказал главный внештатный специалист токсиколог министерства здравоохранения России Алексей Лодягин в интервью для телеканала «Санкт-Петербург».

Также медики напомнили о необходимости соблюдения так называемой «культуры питья» в период Новогодних праздников. Рекомендуется употреблять менее «менее слабые алкогольные напитки», а также всегда держать рядом еду.

Отдельное внимание врачи уделили шампанскому подчеркнув, что газированный напиток быстрее усваивается, что может привести к сильному и быстрому опьянению в отсутствии должного контроля.

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