«Оливье» дороже денег: аналитики рассчитали стоимость новогодних салатов в Петербурге

Новый год в России невозможно представить без двух главных праздничных салатов – «Оливье» и «Селедки под шубой». Аналитики торговой сети «Пятёрочка» выяснили, во сколько обойдутся петербуржцам любимые салаты и какая стоимость в других регионах .

Следует отметить, что за прошедший год в Санкт-Петербурге цены на ингредиенты, используемые при приготовлении «Селедки под шубой» совсем не подорожали и по-прежнему обойдутся потребителю в 202 рубля. «Оливье» и вовсе подешевел: 260 рублей за 2,2 килограмма салата против 264 рублей в 2021 году.

Затраты можно понизить еще больше, если в качестве ингредиентов выбрать товары собственных торговых марок «Пятёрочки». За счет этого в Северной столице можно уменьшить цену продуктовых наборов для «Селедки под шубой» и «Оливье» на 18,5% и 32,4% соответственно.

Кроме того, самая высокая стоимость данных наборов зафиксирована в таких городах, как Москва, Екатеринбург и Иркутск.