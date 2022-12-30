Эксперты рассказали, почему в новостроечных локациях Петербурга помещения стрит-ретейла пустуют годами

В новостроечных локациях Петербурга помещения стрит-ретейла пустуют годами. Эксперты рассказали положении дел в этом сегменте рынка. По данным на декабрь 2022 года, в таких локациях города находится 215 объектов.

При этом с начала года экспозиция выросла на 21,46% или на 38 лотов. Заметнее всего сократилось количество таких объектов в Мурино, у метро «Парнас» и жилого квартала «Балтийская жемчужина». Интересно, что медианная ставка в этих территориях варьируется от 120 до 205 тысяч рублей.

Локацией с самым значительным ростом числа предложений в сегменте аренды стал Кудрово. В декабре 2022 года в этом новостроечном массиве сдаётся 46 объектов против 20, которые были доступны в начале года.

«Пандемия и нынешние события совпали с большим количеством введённых новых жилых комплексов и в связи с этим куча помещений вывалилась на рынок в спальниках. При этом предприниматели и компании либо остановили своё развитие, либо сократили бюджеты на аренду, либо стали открывать новые точки более аккуратно и не так часто, как раньше», — прокомментировала руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова.

В результате это привело к очень острой проблеме простоя помещений в спальных районах, сказала эксперт. Более того, она обратила внимание, что названные цифры сегодня лучше, чем реальность. В целом же, в новостроечных массивах сейчас востребованы помещения от 150 до 200 квадратных метров. Если же помещение в хорошей локации и порядка 300 квадратных метров, то оно может заинтересовать сети.