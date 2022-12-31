Жители Петербурга потратили на лекарства свыше 70 миллиардов за год

По данным с января по ноябрь 2022 года, жители Санкт-Петербурга потратили на лекарства 71,9 миллиарда рублей. Это на 25% больше, чем за такой же период 2021 года. Тогда петербуржцы потратили 57,3 миллиарда рублей. Такие данные приводят DSM Group.

За уходящий год жители города купили 189,5 миллиона упаковок лекарств. Это всего лишь на 7% больше, чем в прошлом году (177 417 140 упаковок). При этом на лекарственном рынке годовая инфляция составила 8,9%, а в случае с жизненно важными лекарствами — 0,5%. Препараты, которые не входят в этот перечень, выросли в цене приблизительно на 14,4%, пишут «Ведомости».

Больше всего денег петербуржцы потратили на лекарства для пищеварительного тракта и обмена веществ и на лекарства для сердечно-сосудистой системы. В то же время на 52% выросли траты на проивопаразитарные лекарства, хотя в целом их доля от рынка составляет менее 1%.