Петербуржцам рассказали, как получить единое пособие на детей

С 1 января 2023 года в силу вступает ряд изменений по выплате пособий на детей и для беременных женщин. Речь идет о таких пособиях как Выплата при рождении или усыновлении первого ребенка до трех лет, выплата на ребенка от восьми до 17 лет, выплата при рождении третьего или последующих детей до трех лет, пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

С 1 января 2023 года для получения средств нужно будет написать только одно заявление, которое можно будет подать через отделение Социального фонда России, МФЦ либо через портал Госуслуг.

Каким образом будет рассчитываться выплата, вы можете узнать в дзен-канале.