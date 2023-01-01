Петербуржцам рассказали, для чего нужны ящики, появившиеся у дорог

Жители Санкт-Петербурга сообщают от зеленых и серых ящиков, размещенных рядом с мостами, трамвайными путями, на бульварах и около жилых домов. Внутри них, судя по всему, находится соль. Которой там быть не должно.

Редакция Мойки78 обратилась в городской комитет по благоустройству, чтобы узнать, для чего нужны зеленые и серые ящики. Ключевой вопрос касался содержимого: Смольный ранее неоднократно заявлял, что соль в качестве реагента использоваться не будет в отличие от песка.

«Садово-парковые предприятия не используют соль», – сообщили корреспонденту издания в ведомстве. Реальный осмотр содержимого ящиков показал, что его слова расходятся с действительностью: внутри ящика, расположенного на проспекте Испытателей, соль.

Следует отметить, что данный реагент действительно не стоит использовать, поскольку он наносит вред обуви и домашним животным.

опасные реагенты


 

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Петербуржцам рассказали, для чего нужны ящики, появившиеся у дорог