Гололедица и плюсовая погода ожидаются в Петербурге 2 января

Сегодня, 2 января, погодная ситуация на территории Санкт-Петербурга будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«При переменной облачности обойдётся без осадков, сохранится гололедица. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба – прим. ред.), что около нормы», – написал он в своем официальном telegram-канале.

По прогнозам синоптика, в течение дня петербуржцев ждет температура в диапазоне -1…-3 градуса. Днем в Северную столицу придет слабая оттепель, за которой последует небольшой снег и резкое похолодание вплоть до -10…-16 градусов ночью пятницы. Такие перемены в климатических условиях объясняются вторжением арктического воздуха.

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