В Петербурге после падения на льду скончался 88-летний пенсионер

В Санкт-Петербурге скончался пожилой мужчина, получивший несколько серьезных травм после падения на скользком льду. Медикам не удалось спасти жизнь 88-летнего пенсионера.

Инцидент произошел 14 декабря. Тогда прокуратура проверила качество уборки улиц и пришла к выводу, что СПб ГУДП «Центр», ответственное за это, не выполнила свою работу на должном уровне.

Как сообщают СМИ, петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Это не первый случай, о котором рассказывала Gazeta.spb. Так, например, в январе прошлого года несовершеннолетний ребенок получил травмы, поскользнувшись на льду. Родителям мальчика удалось добиться компенсации в 150 тысяч рублей через прокуратуру. Получить деньги они смогли в декабре.

Говоря о несчастных случаях, связанных со снегом и льдом, нельзя не упомянуть инциденты, связанные с падением наледи на граждан. Пострадавшими уже числятся петербурженка и мужчина, проживающий в Ленинградской области. Более того, в Москве госпитализировали генерала МЧС после того, как на него упала сосулька.

Остается надеяться, что Смольному удастся уберечь горожан от новых падений и снизить опасность гололеда. Сейчас в Санкт-Петербурге идет активное таяние снежного покрова – 1 января 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Тем не менее, уже к 7 января, заявил синоптик Александр Шувалов, в городе похолодает вплоть до -20 градусов. Таким образом вся влага на улицах и дорогах Северной столицы и Ленинградской области в кратчайшие сроки превратится в лед, что может стать причиной для новых происшествий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в первый день 2023 года в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности.