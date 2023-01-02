Налоговый кэшбэк и отмена платежей — ЗакС рассказал о поддержке бизнеса в Петербурге

Прошедший 2022 год оказался непростым. Председатель Законодательного Собрания (ЗакС) Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал, чего добились депутаты за прошедшие двенадцать месяцев.

«Минувший год был экономически непростым и потребовал от городских властей оперативного принятия мер поддержки бизнеса», – процитировали его слова в пресс-службе ЗакСа, добавив, что первостепенной задачей была коррекция налогового законодательства.

Так петербургский парламент ввел «налоговый кешбэк» для промышленных предприятий, инвестирующих в технологии будущего. Благодаря нему они смогут вернуть до 90% вложенных средств. Также от налогов на землю и имущества освободили предприятия, занятые в сферах туризма.

Кроме того, была уменьшена ставка по налогам для малого и среднего бизнеса, связанные с отраслью, а также вовлеченных в IT-сферу. Послабления также коснулись тех, для кого предусмотрена упрощенная система налогообложения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что для оказания помощи по социальному контракту Санкт-Петербургу предоставят федеральную субсидию.