Для оказания помощи по социальному контракту Петербургу предоставят федеральную субсидию

Санкт-Петербург получит федеральную субсидию на оказание помощи на основании социального контракта. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Постановление принято для заключения Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Санкт-Петербурга», – говорится в официальном telegram-канале правительства Северной столицы.

В рамках указанного соглашения городской бюджет в 2021-2025 годах получит из федеральной казны субсидию. Полученные средства пойдут на оказание социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан.

Объем ассигнований в 2022 году оценивается в 163 миллион рублей, из которых 63 миллиона предоставлены федеральным бюджетам. Отмечается, что в 2023 году объем ассигнованных средств составит 277 миллионов рублей, 108 из которых – от федерального бюджета.

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