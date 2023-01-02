Зимний поезд может стать бесплатным для школьников

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Василий Власов обратился к министру транспорта РФ Виталию Савельеву с предложением сделать проезд на общественном транспорте бесплатным для школьников в зимний период.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период», – отметили в обращении, добавив, что невозможность воспользоваться общественным транспортом зимой может представлять опасность для жизни подростков.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на текст документа, весной 2021 года в силу вступил закон, не допускающий принудительную высадку из транспорта детей до 16 лет. Тем не менее, в СМИ продолжают появляться сообщения о подобных

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге с 1 января подорожал проезд.