«Подарок» от Смольного: в Петербурге с 1 января подорожал проезд

С 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге обновляются цены на проезд. Так, например, одна поездка по карте «Подорожник» обойдется в 49 рублей в метро и 44 рубля – на земле, сообщили в пресс-службе Смольного.

С сегодняшнего дня жители Северной столицы начнут платить за общественный транспорт по тарифам, предложенным комитетом по транспорту еще в декабре:

Стоимость одной поездки в метро при разовой оплате составит 70 рублей, в наземном транспорте – 65 рублей. При оплате «Единой картой петербуржца» цены соответственно будут – 47 и 44 рублей. Имея «Подорожник», придется заплатить 49 и 44 рублей.

«Изменение тарифов на транспорт – необходимость, это нужно для поддержания и развития транспортной инфраструктуры, улучшения ее безопасности», – объяснили подорожание в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

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