Хинштейн: Контроль системы «Пушкинской карты» будет дорабатываться

Государственная Дума вместе с министром культуры и цифрового развития займется проработкой дополнительных механизмов по контролю электронной системы «Пушкинской карты». Об этом рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн.

Отмечается, что работа над указанными механизмами начнется после завершения новогодних праздников:

«Договорились с двумя министрами – культуры и цифрового развития – собраться сразу после праздников и проработать дополнительные механизмы контроля электронной системы «Пушкинской карты», – написал Александр Хинштейн в своем официальном telegram-канале.

В конце декабря он сообщал об одном из случаев махинаций с «Пушкинскими картами». Тогда ущерб от деятельности мошенников составил около 15 миллионов рублей.

В качестве вариантов для решения подобных проблем парламентарий предложил введение премодерации всех участников программы через региональные минкультуры, а также фото и видеофиксацию всех мероприятий.

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