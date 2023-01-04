Колесов рассказал, когда петербуржцам ждать потепления

После морозов петербуржцев вполне может ждать потепление. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, заметное потепление можно ожидать к середине следующей недели. Тогда циклоны с запада снова придут в Петербург.

Сильные морозы же придут в Петербург 7-9 января. Температура воздуха ночью будет опускаться до -15-20 градусов. В окрестностях будет еще холоднее, отмечает синоптик. Дни же будет совсем немного теплее, уверяет он.

Уже с завтрашнего дня погоду в Петербурге будет определять антициклон, а с севера в город будут заходить холодные воздушные массы.