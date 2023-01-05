В Петербурге составили прогулочный маршрут по отремонтированным домам Фонда капремонта

На новогодних каникулах петербуржцы смогут прогуляться по составленному Фондом капитального ремонта (ФКР) маршруту, и посмотреть на отремонтированные Фондом объекты.

Получасовая прогулка по Петроградской стороне, предложенная ФКР под руководством Дмитрия Шутова, стартует у станции метро “Горьковская”. Там на Каменноостровском проспекте, 1-3, располагается построенный в 1904 году Федором Лидваля дом, который архитектор строил для своей матери. Капитальный ремонт проводился в 2020 году.

Следующим по маршруту идет дом 80 на Большом проспекте Петроградской стороны. Здание по этому адресу выполнено в стиле модерн. Оно было построено в начале прошлого века. В 2015 году там произвели замену лифтов, а в 2021-м — отремонтировали крышу, фасад с фигурным аттиком и эркером и инженерные сети.

В конце маршрута ожидает дом на улице Шамшева, 11. Здание было построено также в начале XX века, и ранее в нем располагался доходный дом. При восстановлении специалисты опирались на архивные данные. Основной задачей перед ФКР было — вернуть зданию задуманных архитектором облик. На первом этаже была восстановлена штукатурка, а также обновлена входная группа.