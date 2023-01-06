В Ленобласти продолжается расселение аварийного жилья

Больше 3,9 тысяч жителей Ленинградской области получат новые квартиры в 2023 году в рамках программы расселения аварийного жилья. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Строительный блок уже начал реализацию нового этапа программы: заключены контракты на строительство 7 новых многоквартирных домов в Волховском, Выборгском, Лужском, Подпорожском, Кировском районах, а местные власти подбирают квартиры на вторичном рынке», – рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

По его словам, к концу 2023 года в областном кабмине рассчитывают расселить 59 тысяч квадратных метров жилья, в которых проживают 3980 человек.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в 2023 году в Петербурге обновят остановки общественного транспорта. Обновления позволят им лучше защищать ожидающих пассажиров от осадков и ветра.

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