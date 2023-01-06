В 2023 году в Петербурге обновят остановки общественного транспорта

К середине 2023 года Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга проведет редизайн остановок для общественного транспорта. Обновления позволят им лучше защищать ожидающих пассажиров от осадков и ветра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В планах на 2023 год – уже 868 штук. Комитет по благоустройству не только устанавливает их, но и поддерживает чистоту, удаляет незаконные рекламные объявления, занимается ремонтом, заменой сломанных или утраченных деталей», – сообщили на официальной странице комитета во «ВКонтакте».

Также отмечается, что план по установке и замене остановок в Санкт-Петербурге на 2022 год полностью выполнен: «317 павильонов ожидания пассажирского транспорта поставлено в Петербурге в конце этого года». 151 из них появился на новом месте и еще 166 – заменили старые.

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