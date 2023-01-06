В Петербурге росгвардейцы задержали пьяного водителя, сбившего двух пешеходов

В ночь на 6 января петербургские росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который ранее сбил двух пешеходов. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в 23:03 в четверг, 5 января, во время патрулирования наряд росгвардии обнаружил, что на пересечении улицы Композиторов и проспекта Просвещения водитель автомобиля Volvo S60 сбил двух прохожих, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.

«Первыми оказавшись на месте происшествия, сотрудники Росгвардии, оказали первую доврачебную помощь и вызвали медиков для пострадавших», – рассказали в сообщении, добавив, что потерпевшие получили тяжелые травмы ног и головы.

Впоследствии пьяный водитель был передан наряду ГИБДД, прибывшему на место происшествия.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что вечером в четверг, 5 января, в Выборгском районе Санкт-Петербурга семиклассник оказался сбит автомобилем ВАЗ.