В Петербурге ВАЗ сбил 13-летнего подростка

Вечером в четверг, 5 января, в Выборгском районе Санкт-Петербурга семиклассник оказался сбит автомобилем ВАЗ. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, происшествие случилось на Сиреневом бульваре. Автомобилем Lada Kalina, сбившем подростка, управлял 33-летний водитель. Следует также отметить, что потерпевший переходил дорогу в неположенном месте, а сам автомобилист за минувший 2022 год ни разу не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В результате аварии мальчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего», – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Ленинградской области пешеход скончался после того, как на него наехали три авто за раз.