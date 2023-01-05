В Ленобласти пешеход скончался после того, как на него наехали три авто за раз

Вечером 4 января на автодороге «Подъездной путь к городу Кингисеппу» произошло тройное ДТП с участием ранее уже сбитого пешехода. После нескольких наездов мужчина скончался.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в 20:00. На 3 километре автодороги 48-летний водитель снегоуборочной машины сбил 35-40-летнего пешехода. Он находился вне зоны разрешенного перехода.

После этого на сбитого мужчину наехали сразу три машины: Hyundai Creta, Opel Vectra и Chevrolet Blazer, управляемые 60-летним, 22-летним и 36-летним водителями соответственно.

«В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что по данному факту уже идет проверка.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что пострадавший из-за лошади на Дворцовой площади рассказал о своем самочувствии.


 

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