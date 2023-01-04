Пострадавший из-за лошади на Дворцовой площади рассказал о своем самочувствии

Один из пострадавших из-за лошади на Дворцовой площади рассказал, как себя чувствует.

На вопрос о самочувствии мужчина ответил, что чувствует себя так, как человек, которого переехала карета с лошадью.

Также он сообщил, что планирует добиться наказания виновных в связи с этой ситуацией. Кроме этого, по его словам, пришло время разобраться, почему на Дворцовой площади вообще ходят лошади.

Он также отметил, что вызывает вопросы тот факт, что кареты с лошадьми на площади сейчас запретили. Если бы все было законно, то и незачем было их запрещать, сказал он в разговоре с 78.ru.

Напомним, полиция Петербурга установила, что проходящий неизвестный мужчина спровоцировал движение кареты с лошадью на Дворцовой площади в сторону пешеходов. Инцидент произошел 2 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате пострадали трое человек: 43-летний мужчина и его 8-летний сын и 9-летняя дочь. Все трое с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в больницу. Кроме этого, по данным полиции, возница кареты была с признаками алкогольного опьянения. Ее доставили в отделение полиции, но она отказалась от медосвидетельствования. Из-за этого она была привлечена к административной ответственности.

По факту действий неизвестного мужчины, которые спровоцировали инцидент, полиция Центрального района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье 267.1 УК РФ.

Из-за инцидента на Дворцовой площади решили неофициально запретить лошадей. Директор ВАЛКиТ, владелец той самой кареты Александр Ивахнов сообщил, что запрет коснулся всех, кто работал на площади.

По его словам, официально разрешения у всех остались, но работа приостановлена неофициально.

Он отметил, что все лошади в этой зоне приучены к залпам. Однако лошадь увидела что-то опасное для себя, сказал Ивахнов.