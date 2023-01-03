На Дворцовой из-за случая с лошадью решили ввести запрет на них

Из-за инцидента на Дворцовой площади решили неофициально запретить лошадей. Директор ВАЛКиТ, владелец той самой кареты Александр Ивахнов сообщил, что запрет коснулся всех, кто работал на площади.

По его словам, официально разрешения у всех остались, но работа приостановлена неофициально.

Он отметил, что все лошади в этой зоне приучены к залпам. Однако лошадь увидела что-то опасное для себя, сказал Ивахнов в разговоре с 78.Ru.

«Это естественная реакция. Внимание лошади было полностью сконцентрировано на мужчине, который сидел верхом и усиленно бил её ногами, поэтому она не видела, куда она бежала — задача была скинуть его. Как только она это сделала, она остановилась, к ней подошёл кучер и начал её успокаивать», — пояснил он.

СУ СК РФ по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту происшествия с участием лошадей, случившегося на Дворцовой площади 2 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.