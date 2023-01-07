Петербуржец угрожал ножом, чтобы украсть две коробки конфет

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, сотрудники Центрального района задержали мужчину за попытку хищения конфет из магазина. Он вечером 6 января зашел в один из продуктовых магазинов на улице Колокольной.

Он хотел украсть в магазине две коробки конфет. Однако, чтобы это сделать, он решил начать угрожать ножом окружающим. Позже мужчина почему-то бросил конфеты, разбил стекло в двери и скрылся в неизвестном направлении.

Однако сотрудникам полиции позднее удалось найти похитителя конфет. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту конфликта, в котором несовершеннолетний получил травмы. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.