Петербургская полиция проводит проверку по факту драки, в которой пострадал подросток

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту конфликта, в котором несовершеннолетний получил травмы. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«5 января 2023 года в полицию поступила телефонограмма из больницы об обращении за медпомощью 13-летнего подростка со следами побоев, проживающего в Кировском районе», – рассказали в сообщении.

Согласно имеющимся данным, травмы подростку были нанесены накануне в ходе конфликта с жителями поселка Торики. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личности остальных участников конфликта.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что вечером в четверг, 5 января, в Выборгском районе Санкт-Петербурга семиклассник оказался сбит автомобилем ВАЗ.

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