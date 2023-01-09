Инопланетная лихорадка: в Петербурге скупают билеты на Аватара

Остались считанные дни до премьеры фильма «Аватар: Путь воды». Тем временем, на сайтах по покупке билетов в кинотеатры настоящая лихорадка.

В Северной столице 12 января состоится премьера продолжения нашумевшего блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар». Новый фильм получил подзаголовок «Путь воды». На фоне практически полного отсутствия новых кинолент в отечественных кинотеатрах, связанного с позициями кинокомпаний, петербуржцы буквально «бегут» в залы. Это соответствующим образом отражается на ситуации с билетами.

Так, уже практически невозможно занять места на премьеру в в кинотеатре «Мираж Синема», расположенном на Большом проспекте Петроградской стороны. Наибольшую трудность представляет покупка билетов на сеансы в выходные дни.

Почти все места заняли и в «Художественном», свободные места остались только по бокам. Получше дела остоят «Великан парке» у станции метро «Горьковская», там еще достаточно билетов на утренние сеансы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы определились со списком фильмов и сериалов на новогодние праздники.