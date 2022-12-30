Петербуржцы определились со списком фильмов и сериалов на новогодние праздники

Совсем скоро россиян ждут длинные новогодние праздники. Нередким является досуг в виде просмотра фильмов, вот и 26% петербуржцев решили уделить этому время. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Как рассказали аналитики, у петербуржцев в топе для просмотра сейчас «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперед!», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика».

Есть и любители зарубежных фильмов: «Аватар» и сериал «Уэнсдей». Следом за новинками идут давно полюбившиеся серии фильмов «Гарри Поттер» и «Властелин колец». На долю зарубежных фильмов пришлось 13% петербуржцев.

Именно современные отечественные фильмы предпочтут 9% опрошенных. Среди таких фильмов «Елки», «Художник», «Вампиры средней полосы», «Жуки», «Метод», «Кухня». Только 5% решили довериться телепрограмме.