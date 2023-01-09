Правительство РФ учредило новые стипендии для инженеров

Правительство Российской Федерации учредило стипендии имени Сергея Королева за достижения в области инженерного дела. Об этом сообщили в пресс-службе федерального кабмина.

«По поручению Президента с 1 сентября 2023 года за значительные достижения в области инженерного дела студентам и аспирантам будут ежегодно присуждать стипендии имени С. П. Королева», – рассказали в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что соответствующее постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно опубликованной информации, предусмотрены по 10 стипендий студентам вузов и аспирантам по 15 и 20 тысяч рублей соответственно.

Выдвижением кандидатов в потенциальные стипендиаты займутся ученые советы образовательных организаций. Окончательное решение будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Государственному Думу Российской Федерации внесли законопроект, согласно которому размер стипендии для студентов не должен быть ниже МРОТ.