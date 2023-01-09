В Мурманске новогодняя елка упала на двух прохожих

На территории Мурманска произошел инцидент с новогодней елкой. Упавшее из-за сильного ветра дерево погребло под собой двух пешеходов. Оба получили травмы.

«Два человека травмированы из-за падения елки, проводится проверка», – рассказали в МВД России по Северно-Западному округу, добавив, что указанная ель располагалась рядом с железнодорожным вокзалом в центре Мурманска.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, предварительно, люди получили нетяжелые травмы, рассказывает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также отмечается, что в понедельник, 8 января, в Мурманске наблюдается сильные ветер. Скорость порывов достигает 22 метров в секунду. Из-за погодных условий и, в особенности, метели была закрыта дорога Заполярный-Сальмиярви.

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