Полиция Ленобласти выясняет обстоятельства смертельного катания женщины на «ватрушке»

В Выборгском районе Ленинградской области женщина скончалась из-за травмы, полученной при катании на «ватрушке». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«7 января 2023 года потерпевшая съехала на “ватрушке” с необорудованной горки и ударилась головой о дерево. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в медицинском учреждении», – сообщили в официальном telegram-канале, отметив, что к месту происшествия незамедлительно выехали правоохранители.

В настоящий момент на месте происшествия ведутся доследственные мероприятия, после завершения которых ситуация будет оценена с правовой точки зрения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на территории Мурманска произошел инцидент с новогодней елкой. Упавшее из-за сильного ветра дерево погребло под собой двух пешеходов. Оба получили травмы.