В Ленобласти водитель газели не заметил грузовик и поплатился жизнью

Утром в понедельник, 9 января, в Лужском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Водитель «Газели», выезжая с заправки «Транснефти», не заметил грузовик.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла около 08:20 на 158 километре автодороги «Р-23 Санкт-Петербург – Псков», в деревне Домкино.

По данным ведомства, 65-летний водитель «Газели» выезжал с заправочной станции, принадлежавшей компании «Транснефть», и не заметил двигающийся на него КАМАЗ.

«В результате ДТП водитель а/м (автомобиля – прим. ред.) Газель […] от полученных травм скончался на месте происшествия», – уточнили в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Выборгском районе Ленинградской области женщина скончалась из-за травмы, полученной при катании на «ватрушке».