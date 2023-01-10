Переход на новую систему уборки дворов Петербурга вышел на новый этап

В текущем месяце в Санкт-Петербурге стартовал второй этап перехода на обновленную систему уборки внутриквартальных территорий. К 1 июля подрядные организации заменят на государственные, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«С 1 января уборка дворов хозяйственным способом стартовала в 9 районах. Чтобы избежать сбоев в работе, ГУ ЖА забирают себе кварталы постепенно», – рассказал вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий.

В пресс-службе Смольного напомнили, что в 2022 году была проведена серьезная подготовка к переходу на систему уборки хозяйственным способом.

Отмечается, что для уборки внутриквартальных территорий город закупил более 1100 единиц техники российского и белорусского производства, а также более 500 единиц навесного и прицепного оборудования.

Остается надеяться, что новая система улучшит ситуацию с уборкой снега и льда в Северной столице. В декабре минувшего года на территории города несколько раз возникал настоящий транспортный коллапс.

Тогда Gazeta.spb неоднократно сообщала о жалобах петербуржцев на ситуацию на дорогах и улицах. Дело дошло до того, что некоторые из них направили коллективное письмо в правоохранительные органы с прошением проверить добросовестность дорожников.

В отдельных случаях некачественная уборка дорог приводила к травмам и даже смертям. Так, например, в Санкт-Петербурге скончался 88-летний пенсионер, который, упав на льду, получил множественные травмы. Опасность для горожан представляли и крыши: после падения снега с них несколько человек серьезно пострадали. Следует отметить, что во всех случаях к делу подключились правоохранители, доходило до возбуждения уголовных дел.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в ближайшие несколько дней Санкт-Петербург засыплет снегом, после чего в город придет оттепель.