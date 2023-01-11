В ответе за тех, кого не расчистили: на ком в Петербурге будут обязательства за уборку дворов

До 1 июля 2023 года все подрядные организации в Петербурге заменят государственными жилищными агентствами, которые будут заниматься расчисткой дворов от снега и мусора. Разбираемся, кто и где будет нести ответственность.

Так, например, директором жилищного агентства Адмиралтейского района является Олег Сидоренко. В случае проблем с уборкой в этом районе вы сможете обратиться по телефону горячей линии 409-71-21. Можно обратиться и лично, правда, только по четвергам. Тем не менее, прийти вы можете по адресу: набережная канала Грибоедова, 83, пишет «Мойка78«.

В Василеостровском районе вся ответственность на Андрее Донике. Организация находится по адресу: 3-я линия В.О., 10б. Телефон горячей линии информационно-диспетчерского отдела: 417-58-63.

В Выборгском районе ответственность будет нести Ирина Мищенко. Жилищное агентство этого района готово принимать недовольных горожан чаще: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, по пятницам — с 09:00 до 17:00.

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