Врач рассказал, стоит ли бояться «Кракена»

Любая новая инфекция — это отсутствие иммунитета, а значит эпидемический подъем заболеваемости. Но по факту новый штамм коронавируса «кракен» опасен не для всех. Об этом в разговоре с Gazeta.SPb сказал врач-педиатр Андрей Гоголев.

«Он не будет таким опасным для тех, кто уже переболел, так скажем, классическим COVID-19. По факту это его близнец-мутант. Для них инфекция в случае заражения будет протекать крайне благосклонно. Неважно, какой коронавирус вы перенесли: дельта, омикрон. Так или иначе, последующая инфекция будет переноситься легче», — сказал Гоголев.

Он добавил, что клинические признаки заболевания коронавирусом будут, но при этом болезнь будет протекать без осложнений. Что касается распространения «кракена» по России, нужно понимать, что любая респираторная вирусная инфекция передается воздушно-капельным путем.