Индийский блокбастер, снятый в Петербурге, выходит в прокат 19 января

В четверг, 19 января, в российский прокат выходит индийский блокбастер «Кобра», частично снимавшийся на территории Санкт-Петербурга. О готовящейся премьере Gazeta.spb рассказали в пресс-службе кинокомпании «Indian Films».

Главные роли в блокбастере исполнили звезда индийского кино Чийян Викрам и Ирфан Патхан – один из лучших индийских спортсменов и игроков в крикет. Значительная часть съемок проводилась на территории Северной столицы.

«Одни из самых эффектных сцен фильма были сняты в России в Санкт-Петербурге в разгар пандемии», – рассказали в сообщении, выделив среди локаций для съемок Екатерининский дворец, Казанский собор, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора» и Кронштадт – там снималась шотландского принца снималась в Кронштадте.

Также отмечается, что, кроме указанных мест, съемки также велись в подземном ходе Гатчинского дворца и Гатчинский парке, который использовался для изображения местности в Шотландии.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что «Чебурашка» стал самым успешным российским фильмом.