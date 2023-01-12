Как ностальгический «Чебурашка» стал самым успешным российским фильмом

«Чебурашка» в этом уже с первых дней стал главным героем 2023 года. Фильм, посвященный персонажу, побил рекорды прокатных сборов, а кинотеатры, благодаря ему, вернули толпы посетителей. Правда, нашлись у киноленты и критики, но их претензии поглотила ностальгия.

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы, общие сборы фильма о советском персонаже превысили в России 3 млрд рублей. Раньше до этой отметки добирался только «Холоп» Клима Шипенко. «Газета. СПб» изучила отзывы на фильм и попыталась понять – в чем причина его успеха.

Согласно данным «Кинопоиска» зрители оценивают премьеру на 7,8 баллов из 10. Значение приводится на основании более 100 тыс. отзывов. В целом это выше, чем, к примеру, у громких сериальных премьер 2022 года. В сети отзывы тоже в целом положительные.

«Добрый семейный фильм, ещё и качественно снят. Для нашего кинематографа это реально выдающаяся работа. Очень веет ностальгией. Отличное кино для семейного просмотра», — пишет в соцсетях зритель Игорь.

А вот актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов не разделает оптимизма массового зрителя. Он заявил, что ходил на премьеру с 15-летним сыном и тому во время показа стало скучно. Кроме этого, вопросы у звезды возникли и к качеству.

«Потратили деньги налогоплательщиков на очередной отечественный «шедевр» — скучный, бессмысленный, местами очень пошлый фильм. И дело тут не в режиссёре. Дело и в сценарии, и в отсутствии какого-либо контроля при выборе оного, и в отсутствии контроля в процессе производства и конечного результата. Блестящие актеры не могут ничего сделать с пошлостью и бездарностью сценария и отсутствием какой-либо идеи в этом сценарии», — заявил Певцов после похода в кино.

Впрочем, если не брать во внимание профессиональные тонкости, то успех фильма в целом был обеспечен уже на уровне выбора главного персонажа. По словам экспертов, Чебурашка понятен как родителям, так и подрастающему поколению.

«Чебурашка – внепоколенческий персонаж и встроен в наш культурный код. Я бы не рассматривала фильм как сугубо детский, на это же указывает и возврастное ограничение – 6+. Сама тема картины призвана охватить как можно больше зрителей, не побоюсь этого слова, она любому жителю страны откликается еще до просмотра. Такие глубоко эмоциональные и ассоциативные истории как правило социумом не игнорируются. Обсуждения графики, сценария и построения картины уходят на периферию. К тому же было выбрано удачное время для премьеры – новогодние праздники, что опять же позволяет привлечь большую аудиторию. Отсутствие мировых премьер – один из факторов успеха, но далеко не первый. Фильм хорошо собирал бы и в ситуации конкуренции с Голливудом», — считает киновед Ольга Андронова.

Этот тезис, кстати, подтверждается и данными кинотеатров. «Газета.СПб» изучила вакантные места на показы ленты в Петербурге. Если в праздники большинство кресел было выкуплено заранее, то сейчас залы почти свободны как днем, так и в вечернее время. А вот в выходные лучшие места часто уже заняты.

Однако, успех «Чебурашки» важен еще и по вполне материалистичной причине. Кинотеатры, столкнувшиеся с санкциями и уходом западных партнеров, ощутили на себе отток клиентов. Проблема накладывалась на решенные трудности после пандемии ковида и карантинов. Пока кинотеатры не считали свои убытки, но, к примеру, в марте прошлого года представители «Ассоциации продюсеров кино и телевидения» прогнозировали их на уровне 11 млрд рублей. А максимальный прогнозный уровень сборов российских фильмов озвучивался на уровне не более 6 млрд рублей. Кажется, что ситуацию одним фильмом не исправить, но учитывая рекордные сборы «Чебурашки», вероятно, премьера все же помогла кинопрокатчикам улучшить свое положение.

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